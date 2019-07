Hola, ¿cómo estás?



Mi nombre es Gonzalo Ferreira, editor jefe de El Observador. Hoy te traigo la segunda parte del trabajo que realizamos junto con Felipe Llambías y con la colaboración de varios periodistas de la redacción para estudiar, localidad por localidad, el desempeño electoral de los partidos en las elecciones internas del 30 de junio.



La semana pasada te mostré el estudio del voto barrio a barrio en Montevideo. Esta semana te comparto el análisis sobre el resto del país, pueblo a pueblo.



Todos los mapas, los del país completo y los de los barrios de Montevideo, están acá. Si podés elegir, te recomiendo que los mires en una computadora (aunque también funciona en tu celular y tablet) y con mucho tiempo para probar, jugar y descubrir datos curiosos. Podés hacer zoom en los departamentos para ver más detalles de las localidades.



En la newsletter Decisión 2019 que reciben en exclusiva los suscriptores Member, simplemente te comparto algunas conclusiones que deja el análisis de los mapas.



Nivel de participación En los promedios se ahogan los petisos. Todos nos quedamos con que la cifra de participación había sido del entorno del 40,3%. Si bien no se puede decir que es una buena señal, al menos se frenó la caída en comparación con elecciones anteriores y aumentó en relación con 2014. ¿En qué departamentos fue más gente a votar y cuáles menos? Uno de los mapas del especial te muestra cómo la franja del centro del país es la que tuvo mejor porcentaje (45%). Los peores registros estuvieron en Montevideo y Canelones, con una participación de 31% y 32%.



En Montevideo el nivel de participación también tiene sus matices cuando mirás por barrio. En algunos de los barrios costeros, por ejemplo, llegó hasta 50%. Votación a los partidos Si mirás qué partido tuvo mayor cantidad de votos en cada departamento, no hay grandes novedades. Los mismos partidos ganaron en los mismos departamentos que en junio de 2014. El FA, en Montevideo. El Partido Colorado, en Salto y Rivera. Y el Partido Nacional, en todo el resto.



Como te comenté la semana pasada, en Montevideo sí se vieron cambios. Los departamentos en los que el FA no llegó al 15% de los votos Los departamentos donde el FA fue más fuerte en las internas fueron Montevideo y Canelones.



Eso se puede ver en este mapa de intensidad, que también demuestra que el litoral norte es otra región en la que el FA votó con un porcentaje más alto, aunque no le dio para ganar. El departamento con peor desempeño para la izquierda es Rivera (9,5%), pero hay otros en los que no llegó ni al 15% de los votos: Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo, Durazno y Flores.



Te dejo para que vos explores en el especial en qué localidades por fuera de Montevideo y Canelones ganó el FA. Te doy algunas pistas: son ocho localidades (cuatro en Salto, dos en Artigas, uno en Rocha y otra en Rivera).



En Canelones ganó en nueve localidades, la mayoría de la costa. En la interna del FA, Martínez fue imbatible De los candidatos de los partidos tradicionales que resultaron electos, Daniel Martínez fue el único que no perdió en ningún departamento. Pero hubo algunos en los que fue mucho más fuerte en términos porcentuales en la competencia con sus rivales de la interna.



“Martínez no calza con el interior”, dijo Mujica el año pasado. Los resultados de la interna muestran todo lo contrario. En términos porcentuales votó mucho mejor en el interior que en Montevideo y Canelones. Allí obtuvo 35,9% y 36,2% de la interna frenteamplista respectivamente. En Salto, que fue donde tuvo mayor diferencia con sus rivales, sacó 67% de los votos. En Artigas 63% y en Treinta y Tres 62%.



¿En qué departamentos fueron más fuertes Cosse, Andrade y Bergara? Donde votó mejor en términos porcentuales la exministra de Industria fue en Canelones –llegó al 30%–. El sindicalista de la construcción tuvo su mejor desempeño en Rivera –27,6%– y Canelones –26,5%–. El departamento donde tuvo el porcentaje más alto el expresidente del Banco Central fue Montevideo –12,8%–.



Con los mapas tenés para divertirte también viendo en qué localidades ganó cada candidato. Martínez lo hizo en la enorme mayoría. Pero si por ejemplo dejás pintado solo a Cosse, como en este mapa, podés ver que las localidades más grandes en las que ganó son las de la costa en Canelones Algunas conclusiones rápidas sobre blancos y colorados Los departamentos más débiles para el Partido Nacional fueron Montevideo, Canelones, Rocha, Salto y Rivera.

Sartori no ganó ningún departamento. En las capitales departamentales triunfó en Mercedes. En ese mismo departamento también ganó en algunas localidades como San Dios y Rincón del Cololó.

El único departamento en el que ganó Larrañaga fue su Paysandú natal.

Antía solo ganó en Cerro Largo, donde el caudillo fuerte es el intendente Sergio Botana. En Maldonado perdió con Lacalle Pou.

Lacalle Pou ganó en todas las capitales departamentales menos las de Soriano, Paysandú y Cerro Largo.

En Salto –por Germán Coutinho– y en Rivera –por Tabaré Viera y Marne Osorio–, el Partido Colorado ganó. En el resto de los departamentos quedó tercero detrás del PN y el FA, salvo en Lavalleja y Tacuarembó, que terminó segundo.

En la interna colorada, los tres candidatos ganaron en algún departamento. Talvi lo hizo en todo el sur, centro y este. Sanguinetti, en el noreste más Lavalleja; y Amorín, en Salto. Talvi sacó ventaja al quedarse con los departamentos más densamente poblados y con mayor votación del PC en términos absolutos.

El único departamento que Talvi ganó sin ganar la capital fue Durazno, porque en esa ciudad ganó Sanguinetti. Lo mismo sucedió, en sentido inverso, en Artigas. Sanguinetti ganó el departamento; y Talvi, la capital. Explorando los mapas, haciendo zoom y mirando localidades podés sacar otra cantidad de datos curiosos que me gustaría que compartieras conmigo por mail o con El Observador en sus redes sociales: Twitter o Facebook. Algunos apuntes del resto de los partidos chicos Cabildo Abierto fue más fuerte en términos porcentuales en los departamentos de frontera.



Donde votó mejor Manini Ríos fue en departamentos donde Sanguinetti ganó la interna colorada, lo que al menos relativiza la conclusión de que el expresidente perdió con Talvi por los votos que se le fugaron al PC con el excomandante en jefe del Ejército.



El Partido de la Gente tiene su principal fuerza en Montevideo.

Unidad Popular –que usa el lema de Asamblea Popular– tuvo su mejor guarismo en Tacuarembó, seguido por Canelones y Maldonado.



El partido Verde Animalista de Gustavo Salle tuvo su mejor rendimiento porcentual en Florida, seguido por Montevideo. Sobre los datos



Las cifras procesadas por El Observador de las elecciones internas del 30 de junio de 2019 corresponden a los votos emitidos al Órgano Deliberativo Nacional en todos los circuitos del país, de acuerdo a la información proporcionada por la Corte Electoral en los resultados del escrutinio departamental. No incluye votos exclusivamente al precandidato (aquellos que pusieron dos listas del mismo precandidato), votos exclusivamente al Órgano Deliberativo Departamental y votos en blanco y anulados. Las localidades en el interior del país son aquellas donde había circuitos electoral. No fueron incluidos los datos de los partidos que no lograron la votación mínima para pasar a las elecciones nacionales.



El resultado del 30 de junio no tiene ningún valor como proyección para octubre en la comparación entre partidos. La elección no era obligatoria y por tanto no se pueden sacar conclusiones acerca de cómo votarán en las nacionales.



No todas las localidades ni departamentos tienen el mismo peso electoral. No solo porque hay zonas muy populosas, sino también porque en algunas fue mucha más gente a votar que en otras. Créditos

Este especial sobre los resultados de las elecciones internas 2019 fue realizado por Gonzalo Ferreira y Felipe Llambías.



Desarrollo: Mauro Guglialmelli, Santiago Mera.



Colaboraron: Ivana Brinckhaus, Ignacio Chans, Renzo De Luca, Carolina Delisa, María Eugenia Fernández, Maite Gallego, Agustín Herrero, Guillermo Losa, Carina Novarese, Natalia Roba, Santiago Soravilla y Joaquín Symonds.